Entrée libre

Entrée libre

♫JAZZ SWING♫

La Scène
270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence 13090
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

17h : Ouverture du bar

20h30 : Concert du BIG BAND d’AIX

Evenement exceptionnel a ne pas manquer ! Le Big Band d’Aix en Provence nous fait l’honneur d’un concert dans l’endroit le plus cool au monde ! 18 musiciens sur Scène pour un répertoire jazz, swing, be-bop, avec de nombreuses reprises de musique de film des années 70/80/90. Ca s’écoute ! Ca se regarde ! Ca se danse ! Ca se kiffe !!!

Un grand moment en perspective !

http://www.bigbandaixenprovence.com/

