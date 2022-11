Nouvel An à la Scène !Ne cherchez plus et réservez votre soirée ! Cette année la nouvelle année se fête dans l’endroit le plus cool au Monde… Ambiance musicale, conviviale et festive !20H30 : Ouverture des portes21h30 : Concert de HIGH FIVE. Des reprises pop rock funk et bien plus !23h30-03H : Dance Floor en folie animé par DJ Sarah !Restauration et Boissons : Tapas et Open bar !Petits fours, Buffet de Tapas festifs de la Scène et farandole de desserts. Miaaaaaaaaaaaam !Boissons Open Bar : Vins, bières, softs. Open bar un 31 au soir ? Mais ils sont fous ? Ça se pourrait bien….Hors open bar : Bouteille de champagne a 45€…. parce que faut pas déconner quand même…

Participation : 60€ pour les adultes 30€ pour les enfants (moins de 14 ans).

DRESS CODE : OSONS* !

* OSONS = le truc que tu as acheté, que tu as mis dans ton armoire et pour lequel tu as finalement dit : « Nooooooooooooon, je ne peux pas mettre ça quand même ! »

ATTENTION ! Uniquement sur billeterie !!! Juste là : https://my.weezevent.com/nouvel-an-2023-a-la-scene



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:30:00+01:00

2023-01-01T04:00:00+01:00