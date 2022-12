Talima + Pop Acousti’k La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Talima + Pop Acousti’k La Scène, 22 décembre 2022, Aix-en-Provence. Talima + Pop Acousti’k Jeudi 22 décembre, 19h30 La Scène

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/TalimaCi/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/POPAcoustik-302449733947521/ »}] 17 h : Ouverture des portes

19h30 : TALIMA

Il y a quelques années Talima faisait ses débuts scéniques à la Scène…pour ensuite s’envoler….jusqu’à la finale de the Voice Kid ! Elle enchaines ensuite les projets du dingue, sur scène avec « La légende du lion », a l’écran avec « Big Five » ou sur internet avec « Obispo Access ». Bref, une star en devenir.

Et aujourd’hui, elle nous fais le plaisir et l’honneur de revenir chanter a la Scène.

https://www.facebook.com/TalimaCi/ 21h : POP ACOUSTIK

Composé de 4 joyeux musiciens, ce groupe vous fera chanter et danser avec des reprises pop, rock, funk et reggae !

https://www.facebook.com/POPAcoustik-302449733947521/

