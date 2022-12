Meïka La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Meïka La Scène, 20 décembre 2022, Aix-en-Provence. Meïka Mardi 20 décembre, 20h30 La Scène

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence

Au programme ce soir :

17h : Ouverture du bar

20h30: Concert Meïka

Tiraillé entre jazz soûl pop et classique de la chanson française et autres, le groupe Meïka vous transporte dans une ambiance chill jazzy parfaite pour un moment de détente.

https://www.facebook.com/Meika.Trio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T20:30:00+01:00

2022-12-20T22:30:00+01:00

