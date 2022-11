DJ’s Scenors PARTY La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

DJ’s Scenors PARTY La Scène, 24 novembre 2022, Aix-en-Provence. DJ’s Scenors PARTY Jeudi 24 novembre, 20h00 La Scène

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur JEUDI WTF* : DJ’s Scenors Party !

Au programme ce soir :

Nouvelle Soirée Spéciale Dance Floor ! La DJ’s Party Edition Scenors. 100% Scenors aux platines !

17 h : Ouverture des portes

20h00 : La DJ’S PARTY

3 nouveaux DJ (déjà légendaires) pour cette soirée DJ’s Party. Ils ont gagné un des prestigieux trophées, les voila derrière les platines !

20h30-21h30 : Funk/Rap par DJiB

21h30-22h30 : Disco Kitch par DJ POUSSIN

22h30-23h30 : Les Années 80 par MC ANOUK

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La Scène Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

DJ’s Scenors PARTY La Scène 2022-11-24 was last modified: by DJ’s Scenors PARTY La Scène La Scène 24 novembre 2022 aix en provence la scene Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône