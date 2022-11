PLS + Gone with the Wild La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

PLS + Gone with the Wild La Scène, 18 novembre 2022, Aix-en-Provence. PLS + Gone with the Wild Vendredi 18 novembre, 19h30 La Scène

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

17 h : Ouverture des portes

19h30 : PLS

P.L.S. : Chanson française acoustique transmutant des influences multiples en un répertoire de compositions sautant sans complexes du sketch musical au texte engagé.

Que veut dire P.L.S.? A vous de le découvrir.

https://www.facebook.com/PLSaix/ 21h : GONE WITH THE WILD

Gone with the wild, c’est 5 musiciens emmenés par la voix explosive de leur chanteuse qui délivrent un répertoire de covers rock 90´s alternant entre tubes incontournables et perles rarement reprises. Ils s’attaquent aussi à des monuments intemporels des autres décennies pour un show 100% électrisant !

https://www.facebook.com/Gone-With-The-Wild-384081218331782

