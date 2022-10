Scène ouverte lancée par DEBAZINE La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Soirée Pop Rock + SCENE OUVERTE !

17h : Ouverture du bar

19h30: Live « DEBAZINE »

Debazine est un groupe montant du pays d’Aix aux accents Rock Seventies. Les rythmiques lourdes et funk de Yann et Daniel, les solos explosifs de Clément et la voix suave d’Emmanuel, le tout sur des mélodies mémorables : Debazine propose un cocktail détonant de rock que vous n’êtes pas près d’oublier.

https://www.facebook.com/debazine

22h : Scène ouverte. Inscription libre par mail ou Facebook.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T19:30:00+02:00

2022-10-28T23:30:00+02:00

