Tom Tom + Just A Name Vendredi 14 octobre, 19h30 la scene

Entrée libre

la scene 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Les Milles Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

17 h : Ouverture des portes

************** 19h30 : TOM TOM **************

Une voix, des textes poétiques, des mélodies envoutantes, une guitare et surtout un ami. Covers et Compos !

https://www.facebook.com/TomTometlesFMR

************** 21 h : JUST A NAME **************

Just A Name est non seulement un groupe de rock mais est avant tout un groupe d’amis. En effet Barbara, Gino et Xavier jouent ensemble depuis près de 10 ans … et n’ont apparemment pas envie d’arrêter …

Let there be sound, there was sound ! Let there be light, there was light ! Let there be drums, there was drums ! Let there be guitar, there was guitar ! Oh, Let there be rock ! (Bon Scott)

https://www.facebook.com/justaname13/



