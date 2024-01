BACH, SONATES POUR VIOLE – Bach, sonates pour viole de gambe et cla LA SCALA PARIS Paris, jeudi 13 juin 2024.

DISTRIBUTIONFrançois Joubert-Caillet viole de gambePhilippe Grisvard clavecinLe gambiste François Joubert-Caillet et le claveciniste Philippe Grisvard nous invitentà entendre tout l’univers vocal et instrumental de Jean-Sébastien Bach.Ces trois sonates pour viole de gambe et clavecin obligées de Jean-Sébastien Bach sont probablement les œuvres pour cet instrument les plus connues de son répertoire. À leur écoute, certains thèmes rappellent d’autres œuvres de Bach, à la fois instrumentales et vocales. Car Bach était organiste, habitué à jouer avec les registrations de son orgue – trompette, montre, flûte, viole de gambe, hautbois….C’est avec cette idée que François Joubert-Caillet et Philippe Grisvard proposentd’interpréter ces Sonates?: en imaginant concrètement quels autres instruments auraient pu jouer cette musique, dans d’autres cadres que celui de la musique de chambre.PROGRAMME DU CONCERTJean-Sébastien Bach (1685 – 1750), Sonate en sol mineur, BWV 1029 (Vivace, Adagio, Allegro) ; Ricercar a 3 (Offrande Musicale), BWV 1079 ; Sonate en sol majeur, BWV 1027 (Adagio, Allegro ma non-tanto, Andante, Allegro moderato) ;Chaconne BWV 1004, (adaptation : François Joubert-Caillet)?; Sonate en ré majeur,BWV 1028 (Adagio, Allegro, Andante, Allegro)DANS LES MEDIAS« Le gambiste nous fait gouter à un menu varié et délicieux, alternant avec beaucoup d’expressivité et une grande sûreté technique dans la conduite de l’archet, des pièces de caractères, tantôt douces et mélancoliques, tantôt vives et dansantes. »Frédérique Reibell – Classique mais pas has been« Le soliste se distingue par son raffinement, sa limpidité, la sûreté de la conduite d’archet qui, disque après disque, impose sa voie. » Christophe Steyne – Crescendomagazine« L’archet assuré de François Joubert-Caillet demeure maitre de ses effets : soutenant les notes longues et les doubles cordes, il fait merveille dans le jeu lié. » Loic Chahine- Diapason

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75