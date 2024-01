Pauline & Carton LA SCALA PARIS Paris, dimanche 7 avril 2024.

DISTRIBUTIONAdaptation Virginie Berling, Christine Murillo, Charles TordjmanMise en scène Charles TordjmanAvec Christine MurilloLumières Christian PinaudTEXTE DE MISE EN VENTEChristine Murillo offre Pauline Carton sur un plateau.Bien sûr, il s’agit ici de la mythique actrice Pauline Carton. Quand on sait que c’est la comédienne quadri moliérisée Christine Murillo qui dit, lit et vit les textes de Carton, ses échanges avec Sacha Guitry mais aussi ceux avec son unique amant, qui plus est poète… Quand on sait que Christine chante à capella des chansons de Carton… Quand on sait qu’il n’y a qu’une table et une boîte en carton dessus… Quand on sait qu’on parlera de sexe, d’argent, mais aussi de passion pour les moineaux nourris aux croissants, on voit poindre le nez, que dis-je le nez, le cap, la péninsule, de la fantaisie essentielle.C’est ça Pauline & Carton. Deux actrices pour de vrai et juste pour rire.Le texte de Pauline & Carton a été lu par Christine Murillo en 2022 au Festival de la correspondance de Grignan, en collaboration avec la compagnie Fabbrica.Durée 1h00

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 15:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75