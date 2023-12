PHILIPPINE LA SCALA PARIS Paris, 3 avril 2024, Paris.

Philippine a découvert sa passion pour la musique à Toronto à l’âge de quatre ans en jouant du piano. Après avoir appris le piano et le solfège, elle écrit sa première chanson à douze ans. Sa carrière décolle lorsqu’elle gagne un concours de chant parrainé par Slimane, qui lui écrit une chanson sur un sujet personnel, la bipolarité de sa mère. Elle collabore également avec Gavin James sur un duo. Ses chansons reflètent ses expériences, notamment une relation amoureuse toxique. À 25 ans, elle trouve l’épanouissement et la force dans ses épreuves et sort son premier EP, Par fierté , un adieu à un amour passé. Sa chanson Hyporcite exprime sa transformation et son audace, tant dans les paroles que dans son nouveau rôle de productrice, explorant de nouvelles sonorités avec des logiciels de musique assistée par ordinateur. Elle aborde des thèmes d’autonomisation et d’authenticité dans sa musique.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris Paris