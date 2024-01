PUNK.E.S LA SCALA PARIS Paris, mercredi 27 mars 2024.

Durée 1h35DISTRIBUTIONDe Rachel Arditi et Justine HeynemannMise en scène Justine HeynemannAvec Rachel Arditi, Charlotte Avias, James Borniche, Salomé Diénis Meulien, Camille Timmerman et Kim VerschuerenAssistantes à la mise en scène Stéphanie Froeliger et Marine TorreScénographie Marie HervéCompositeur Julien CartonLumières Héléna CastelliChorégraphe Alexandra TrovatoRégie son Soizic TiettoCostumes Camille Aït-AllouachePerruques & maquillage Julie PoulainRégie générale Fouad SouakerTEXTE DE MISE EN VENTEDécouvrez l’histoire palpitante du premier groupe de punk féminin anglais : Les Slits.Elles étaient quatre et venaient d’univers sociaux extrêmement variés.Elles s’appelaient Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit. Elles vivaient à Londres.Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elle se sont lancées à corps perdu dans cette aventure : deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant.Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde a` obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.DANS LES MEDIAS« Dans cette explosion de corps, de musique et de couleurs, on retrouve aussi le goût de la metteuse en scène pour l’enchantement et la fable, (…) dans un spectacle aussi punchy qu’un concert de rock. »SCENE WEBPRODUCTIONSOY CREATION ET ZD PRODUCTIONCo-production ville de St Quentin, Théâtre de St Maur et scène nationale de Chalonsur Saône.SOUTIENSFonds théâtre SACD, Région île de France, ADAMI

Tarif : 15.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75