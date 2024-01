L’ODEUR DE LA GUERRE LA SCALA PARIS Paris, 6 mars 2024, Paris.

DISTRIBUTIONDe et avec Julie DuvalMise en scène Juliette Bayi et Élodie MenantCollaboration dramaturgie Juliette Bayi et Élodie MenantCréation Lumières Nolwenn AnnicCompositeurs Rodolphe Dubreuil et Rob AdansTEXTE DE MISE EN VENTEJulie Duval, comédienne, auteure et boxeuse, nous livre un seul en scène bouleversant !Jeanne se prépare à monter sur le ring pour son premier championnat de boxe.Dans le vestiaire, entre adrénaline et odeurs de camphre, remontent les effluves de son enfance dans le sud.?Le chant des cigales s’entrechoque avec les voix de sa mère qui ne parle qu’au chien, de son père qui aurait préféré avoir un fils, et de Francesco, son coach, pour qui, dans la vie, il n’y a que la sueur et la confiance en soi qui paient.?Julie Duval est renversante.??Bien plus qu’un récit, son spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques dites accidentelles.Tout ici sent l’odeur de la guerre.DANS LES MEDIAS« Spectacle coup de poing» Vivre à Paris« Julie Duval réalise un sans-faute et explose avec L’Odeur de la guerre , un seul en scène féministe et intelligent, aussi intime que bouleversant. » Froggydelight« Un spectacle qui laisse sans voix. CHAOS ! » Foud’artDurée 1h15

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 21:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75