MOULLA MAGIC LA SCALA PARIS Paris, 28 février 2024, Paris.

DISTRIBUTIONAuteur et interprète MoullaConception et mise en scène Moulla et PénélopeCréation numérique SébastienRégie lumière, son, vidéo MehdiTEXTE DE MISE EN VENTEMoulla, finaliste de La France a un Incroyable Talent et lauréat d’un Mandraked’Or repousse les frontières de la magie avec ses grandes illusions numériques.Magicien et ingénieur reconnu pour ses spectacles mêlant magie et technologie, Moulla est de retour en France après une tournée internationale. Format hybride de poche, grandes illusions numériques et surprises en tout genre vous attendent au Festival d’Avignon avec une forme inédite et ambitieuse à la Scala Provence. Préparez-vous à vivre une expérience magique et interactive pleine de rebondissements, d’humour et de poésie, vous n’aurez jamais vu la magie d’aussi près?! Moulla vous attend donc de bon matin croissant café et magie à la main pour célébrer l’art de l’étonnement !

Tarif : 15.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75