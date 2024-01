PORTRAIT LA SCALA PARIS Paris, 18 février 2024, Paris.

À partir de 8 ansDurée 1h00« On ne choisit pas sa famille »Neuf danseurs à la personnalité foisonnante donnent vie à un portrait de famille touchant et vivifiant sous la houlette de Mehdi Kerkouche.Le chorégraphe choisit le sujet de l’héritage familial comme matière chorégraphique.C’est par les corps électrisés d’une tribu de danseurs venus d’horizons variés qu’il nous en livre sa version. Famille heureuse, embarrassante, toxique, absente… Comment s’en extraire ou au contraire s’y réfugier ? Comment affirmer son individualité au sein d’une famille que l’on n’a pas choisie ? Les liens évoluent, les personnalités détonnent au fil des séquences, de manière isolée, en duo ou dans des partitions d’ensemble et au rythme de la musique organique de Lucie Antunes.Ce portrait, aux allures d’exploration entre l’image du cadre et les liens qu’on nous impose, donne à voir une photo de famille contemporaine au travers d’une mosaïque de tempéraments et d’énergies.DANS LES MEDIAS« La structure est sophistiquée, la liesse (…), contenue, affleure sans cesse et lesidées scéniques s’ancrent dans la simplicité. (…) Kerkouche tient dans la durée avec un vrai souci de varier les séquences. Et signe un très joli moment de danse. »Ariane Bavelier Le Figaro« Tous les corps d’âges et de tempéraments différents s’y passent le relais, échangent des gestes et confrontent leurs impulsions. (…) Ils délivrent dans la première partie une danse scandée par les synthétiseurs (…) de Lucie Antunes. Puis se lovent les uns contre les autres pour des arrêts sur image très graphiques. »Emmanuelle Bouchez Télérama« Sobre et net, ce spectacle ne fait pas mentir son titre » Rosita Boisseau Le Monde« Dans PORTRAIT Mehdi Kerkouche, qui n’aime rien plus qu’explorer le groupe, mêle hip hop, street jazz, contemporain, break, convoque un circassien et une danseuse duncannienne et réussi la fusion de tous ces styles. Il livre une pièce trèsvisuelle, rythmée, entrai^nante, dont on ressort enthousiaste et ragaillardi. » DelphineBaffour La Terrasse« Avec Portrait, Kerkouche signe un spectacle fort, touchant et d’une grande richesse chorégraphique qu’on n’est pas prêt d’oublier. » Sophie Jouve France infoPRODUCTIONCompagnie EMKACentre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-MarneCoproduction Festival Suresnes Cités Danse 2023 avec le soutien de Cités DanseConnexions/Théâtre-Sénart, scène nationale/Chaillot–Théâtre national de laDanse/Visages du monde, Cergy/L’Archipel, Scène nationale de PerpignanAccueil en résidence Théâtre de Suresnes Jean Vilar/ Visages du Monde – Cergy/ l’Avant Seine/Théâtre de Colombes/ Chaillot – Théâtre national de la DanseSOUTIENSSubventionné par la DRAC Île-de-FranceA reçu le soutien de la SPEDIDAM

Tarif : 15.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 15:00

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75