LA FEMME A QUI RIEN N’ARRIVE LA SCALA PARIS Paris, 14 février 2024, Paris.

DUREE55 minutesLIEULa Piccola ScalaÀ partir de 12 ansDISTRIBUTIONEcrit et interprété par Léonore ChaixMise en scène Anne le GuernecCréation Lumière Guy-Pierre CouleauRégie Fabien VandroyLa Femme à qui rien n’arrive, un polar métaphysique déjanté destiné à nous faire dresser les cheveux sur la tête.Elle n’a qu’un objectif : accomplir ses tâches quotidiennes incompressibles au rythme robotique dicté par la «?Machine ». Prise au piège d’une publicité virtuelle, la Femme à qui rien n’arrive va être confrontée à ce qu’elle redoute le plus : qu’une chose lui arrive. Elle va basculer dans un monde de plus en plus délirant.DANS LES MEDIAS«?L’écriture est extravagante, extraordinaire, c’est une petite pépite.?» Armelle Héliot – Le Masque et la plume«?Léonore Chaix dérange nos quotidiennes certitudes autant qu’elle fait rire.?» FabiennePascaud – Télérama TTT«?C’est un monologue drolatique, empreint d’un non-sens qui fait mouche, interprété avec l’entière vertu d’une nature comique élégante.?» Jean Pierre Léonardini – L’HumanitéPRODUCTIONEquanime Compagnie et La Scala Paris présententSOUTIENSMontreuil en AvignonLa Girandole – MontreuilThéâtre de l’Abbaye de Saint Maur

Tarif : 22.00 – 25.10 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75