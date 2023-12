LE MOMENT PSYCHOLOGIQUE LA SCALA PARIS Paris, 10 février 2024, Paris.

Alain Françon révèle le texte absurde et hilarant d’un jeune auteur, NicolasDoutey, véritable révélation du printemps théâtral. Un moment de théâtre drôle, utopique, revigorant !Le Moment psychologique est une pièce qui, sous des airs de comédie, plusieurs fois hilarante, aborde la question du politique. Il ne s’agit pas de l’aborder sur le mode de la satire, mais plutôt de dessiner un rêve de politique, une utopie. L’ensemble est fonde´ sur une « dramaturgie de la paix », ce qui fait que les rapports entre les personnages de la pièce eux-mêmes deviennent comme la maquette de l’utopie que porte le personnage de Matt.DANS LES MEDIAS« Absurde et désopilant, ce spectacle unique en son genre laisse penser que le rire au théâtre a de beaux jours devant lui. »Télérama TTT?« Une partition d’une virtuosité et d’une acuité extraordinaires. Un régal ! »La Terrasse« Alain Françon a rendez-vous avec Nicolas Doutey »Scèneweb.frPRODUCTIONProduction Théâtre des nuages de neige en coproduction avec le Studio théâtre de Vitry et Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Théâtre des Quartiers d’Ivry -CDN du Val-de-Marne, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.SOUTIENSLe Théâtre des nuages de neige est soutenu par la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture. (à mettre sur tous les documents d’information).DISTRIBUTIONTexte Nicolas DouteyMise en scène Alain FrançonAvec Louis Albertosi, Pauline Belle, Rodolphe Congé, Pierre-Félix Gravière, Dominique Valadié, Claire WauthionScénographie Jacques GabelLumières Émilie FauDurée 1h30

Tarif : 15.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75