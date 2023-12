FRAGMENTS LA SCALA PARIS Paris, 2 février 2024, Paris.

DISTRIBUTIONDe Hannah ArendtAdaptation Bérengère WarluzelMise en scène Charles BerlingAvec Bérengère WarluzelCollaboration artistique et dramaturgie Christiane CohendyAssistanat la mise en scène Faustine GuéganScénographie Christian FenouillatLumières Marco GiustiConception des marionnettes Stéphanie Slimani« L’essentiel pour moi, c’est de comprendre : je dois comprendre », dit Hannah Arendt.Au fil de ses textes philosophiques et politiques, mais aussi, et c’est moins connu, ses escapades poétiques, Hannah Arendt a construit une œuvre singulière et majeure. Bérengère Warluzel y a plongé, en a choisi ces Fragments qui résonnent particulièrement aujourd’hui. Une table, des chaises, les notes d’un piano… Ce n’est pas une biographie mais un parcours ludique, une traversée partagée qui ouvre l’accès à la liberté de penser par soi-même et pour soi-même. « La pensée […], conçue comme un besoin naturel de la vie […] n’est pas la prérogative d’une minorité, mais une faculté constamment présente en chacun de nous. »Celle qui voulait avant tout « penser sans entraves » s’adresse à nous et nous invite à suivre sa voie pour trouver la nôtre. – François RodinsonDANS LES MEDIAS« Bérengère Warluzel s’empare des mots de la philosophe avec hardiesse et courage pourun voyage au pays des idées.»Marie-José Sirach – L’Humanité« Un seul-en-scène tenu fermement à bout de bras par la stupéfiante Bérengère Warluzel […] quiréussit à tenir le public en haleine pendant plus d’une heure de spectacle et fait passer des idéesfortes.» Jérémie Laurent-Kaysen – France info« Fragments, c’est l’une des pépites du Off. Un spectacle hautement réjouissantadapté etinterprété par Bérengère Warluzel.» La Terrasse« Comment faire vivre sur scène la densité du travail d’une vie ? Le pari était risqué maisBérengère Warluzel le relève avec brio.» Marie-Valentine Chaudon — La Croix« Pour Fragments, [Charles Berling] a su épouser le geste de Bérengère Warluzel. La scénographieaccompagne le propos avec délicatesse et offre au spectateur d’entendre le texte avec attention,grâce une concentration soutenue. » Toute la culture« les mots s’enchaînent et font de ce spectacle magnifique, une invitation à la déambulation de l’esprit et au voyage philosophique.» Foud’Art« Bérengère Warluzel et Charles Berling, dans une adaptation fluide et accessible, insufflent l’idée que comprendre c’est combattre. Ils nous offrent un moment intense, poétique et essentiel.» Arts mouvants

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75