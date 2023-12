NOUR AYADI – CARNAVAL LA SCALA PARIS Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris NOUR AYADI – CARNAVAL LA SCALA PARIS Paris, 28 janvier 2024, Paris. DISTRIBUTIONNour Ayadi pianoTEXTE DE MISE EN VENTECarnavals de feu?! Une soirée où la fête rime avec virtuosité.C’est la sensation du moment ! La pianiste Nour Ayadi, née à Casablanca, a mené de front ses études à Sciences Po et les concours internationaux de piano. Tempérament de feu, repérée par Olivier Belamy ou Philippe Cassard qui évoque sa « joie de jouer ». Nour Ayadi signe un disque pour le label Scala Music avec un programme où la folie d’un carnaval invite à danser, à s’oublier, à se perdre. Carnaval, de Schumann, Soirées de Nazelles, de Poulenc, mais aussi Novelettes de l’un et de l’autre. Un rapprochement Schumann-Poulenc aussi original qu’audacieux. Une soirée où la fête rime avec virtuosité.PROGRAMME DU CONCERTRobert Schumann (1810-1856) Carnaval de VienneFrancis Poulenc (1899-1963) Novelettes 1,2,3Robert Schumann (1810-1856) Novelettes 2,4,6 Op.21Francis Poulenc (1899-1963) Soirées de Nazelles

Tarif : 23.00 – 28.00 euros.

Tarif : 23.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 16:00

LA SCALA PARIS
13, boulevard de Strasbourg
75010 Paris

