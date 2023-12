DIVE LA SCALA PARIS Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Après le succès de Shiver et All I Need à La Scala Paris en janvier 2023, Edouard Hue continue de marquer le paysage chorégraphique de son empreinte, affirmant puissance physique et virtuosité sensible dans sa nouvelle pièce pour 7 danseurs et danseuses, Dive.Dive, nouvelle pièce du chorégraphe aborde un sujet intime, presque autobiographique, invitant ses interprètes à un questionnement sur l’existence de l’être, à travers une danse brute et virtuose. Dive puise en profondeur dans les origines de l’intuition et développe l’influence que celle-ci a sur nos choix.Animé d’une attraction pour les sensations primaires, Edouard Hue se tourne vers le thème de l’instinct, une notion imperceptible, un générateur de sensations et d’émotions qui nous accompagne tout au long de la vie. Dive transporte le public dans ce flux d’émotions, oscillant entre brutalité et intimité.À travers ses créations avec la Beaver Dam Company, Edouard Hue dévoile aussi son univers artistique en transmettant son travail au sein d’autres ballets, comme la pièce TITAN pour le Ballet Theater Basel (Suisse) en 2022, ainsi que L’Oiseau de Feu, pour l’Opéra Grand Avignon (France) en 2023.Depuis 2021, Edouard Hue s’impose comme une figure influente du paysage chorégraphique européen. Ses pièces sont saluées par la critique et acclamées par le public.PRODUCTIONProduction : Beaver Dam CompanyCoproduction : Kurtheater-Baden, Salle du Lignon-Vernier, Equilibre-NuithonieFribourg, OCA-BonnevilleRésidences : Kurtheater-Baden, L’Imprimerie- Genève,SOUTIENSAvec le soutien de Residenzzentrum tanz BadenSoutiens : Loterie Romande, Ville de Genève, Ville de Vernier, Ville d’Annecy, Conseil Départemental de la Haute- Savoie.DUREE1 heureDISTRIBUTIONChorégraphie Edouard HueCompositeur Jonathan SoucasseCostumière Sigolène PéteyLumières Arnaud VialaDanseurs Alison Adnet, Alfredo Gottardi, Jaewon Jung, Tilouna Morel, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Mauricio ZuñigaConseils dramaturgiques Hugo RouxAdministratrice Laetitia Gex

Tarif : 15.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75