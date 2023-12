LA NUIT – d’après Maupassant LA SCALA PARIS Paris, 21 janvier 2024, Paris.

DUREE1 heureLIEULa Piccola ScalaDISTRIBUTIONAvec en alternance et selon les épisodes Muriel Mayette-Holtz, Chloé Réjon, Marie Vialle, Dominique Gould, Charlie Nelson, Geert Van HerwijnenConcept Marie-Louise BischofbergerAdaptation des nouvelles de Guy de Maupassant par Marie-Louise Bischofbergeret Dominic GouldMise en scène Marie-Louise BischofbergerScénographie et lumières Bertrand CoudercCostumes Bernard MichelMusique Antoine BatailleAprès avoir découvert en 2019 la version scénique du « Le Café Maupassant »,assistez à la suite dédiée au génie de l’écrivain et de ses nouvelles.Après avoir découvert en 2019 la version scénique du « Le Café Maupassant »,assistez à la suite dédiée au génie de l’écrivain et de ses nouvelles.L’immensité du génie de Maupassant dans ses nouvelles m’a poussée à concevoirce feuilleton théâtral basé sur 90 de ses nouvelles. Dans toutes, Maupassant jette un regard visionnaire sur notre temps. Férocement critique, il dessine des portraits de femmes, séductrices, victimes, courageuses, non conventionnelles, voir héroïques ; il les observe dans leurs actes et histoires, leur tend le miroir, les magnifie, peu importe leurs origines. Férocement anticonformiste, il nous surprend toujours.Marie-Louise BischofbergerDANS LES MEDIAS«?Délicieusement saugrenu […] un spectacle qui se passe dans l’émotion, le sourire et la curiosité » Joëlle Gayot Télérama TT«?On en redemande?» Philibert Humm Le Figaro«?Un ensemble réussi qui met Maupassant à la portée de tous?» Vincent BouquetScenewebPRODUCTIONLa Scala Paris et Compagnie B présententAvec le soutienThéâtre National de Nice – Centre Dramatique National Nice Côte d’AzurFrance Culture FictionJeune Théâtre NationalCentre Dramatique National Le Granit de BelfortThéâtre Montansier – Versailles

Tarif : 22.00 – 25.10 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris