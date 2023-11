La Nuit : « A la Barre » et « Dans le Train » La Scala Paris Paris, 17 janvier 2024, Paris.

On croit le connaître, on ne le connaît pas.

A chaque fois que l’on propose de replonger dans les histoires de Maupassant, la plupart des gens expliquent à quel point elles sont merveilleuses avant de découvrir avec étonnement qu’ils n’en connaissent que dix – toujours les mêmes. Mais Maupassant a publié plus de 300 nouvelles entre 1880 et 1890.

Modernes et d’actualité, c’est cela qui m’a motivé à en créer un théâtre en série. Parmi les 300 récits, j’en ai sélectionné 80 afin d’en faire une série de 8 épisodes.

En 2019, trois épisodes étaient enregistrés pour France Culture, dont « le Café Maupassant », en version scénique au Théâtre de la Scala à Paris. Nous l’avons joué ensuite de novembre à mi-janvier 2020 au Théâtre de Poche Montparnasse puis au Festival Paris l’Eté.

Les deux prochains épisodes de la série à produire s’intitulent « Devant la Barre » et « Dans le Train ». Le premier a lieu dans un tribunal où se déroule une série d’affaires comiques (« Le Trou », « l’Affaire de Madame Luneau », « Divorce ») et moins comiques (« Un Parricide », « La Tombe »). On découvre au fur et à mesure que le président du tribunal est lui-même un meurtrier (« Un Fou »).

« Dans le Train » se compose de huit nouvelles qui ont lieu dans plusieurs compartiments d’un train qui file vers le Sud. On survole des échanges de passagers qui font connaissance ou qui se retrouvent par hasard, il y a ceux qui voyagent pour s’échapper, ceux qui voyagent pour leur santé, les uns soulagent les autres, d’autres se vengent. L’écrivain de la série qui est lui aussi présent n’en perd pas une miette.

Nous commençons à répéter le feuilleton en décembre 2023, d’abord en résidence au Théâtre de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, sur l’invitation de Stéphane Braunschweig, puis en janvier 2024 à la Piccola Scala où il jouera dans la foulée.

Ces deux épisodes, ainsi que les six autres de la série de la Nuit chez Maupassant, seront les invités du Festival d’Adélaïde en Australie en mars 2025. La prochaine étape sera de jouer les huit épisodes en une seule journée ou une seule nuit – comme une série Netflix que l’on n’arrive pas à lâcher. Les nouvelles de Maupassant possèdent cette intensité. Elles se joueront – en récit ou dramatisées – par six acteurs, accompagnés d’un pianiste.

Un théâtre en série, chaque épisode étant de format variable tant en termes de scénographie que d’interprètes : c’est à chaque fois un seul lieu (une brasserie, un salon à la campagne, un banc face à la mer, un tribunal, un wagon de train…) esquissé avec peu d’éléments scénographiques, parfois empruntés au théâtre même.

Les thématiques qui constituent le fil conducteur des huit épisodes, sont les nouvelles dans lesquelles Maupassant met des femmes au centre. Elles sont de descendance et de contexte très différents, mais elles se ressemblent à travers leurs décisions osées, courageuses. Elles deviennent maîtresses de leur âme et de leur corps et quelques-unes même des héroïnes de leur temps.

Marie-Louise Bondy-Bischofberger

