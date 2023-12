L’AME-SON – BRUNO HELSTROFFER – L’Ame-Son – Bruno Helstroffer LA SCALA PARIS Paris, 13 janvier 2024, Paris.

DUREE1h10LIEULa Piccola ScalaDISTRIBUTIONBruno Helstroffer Guitare, ThéorbePROGRAMME DU CONCERTHenry Grenerin Suites françaises pour guitare baroque soloLe guitariste Bruno Helstroffer sonde les enfances de deux fameux guitaristes, Henry Grenerin… et Louis XIV ! Sous le règne de Louis XIII, la célèbre Tour de Nesles est devenue le logis d’une humble famille parisienne : les Grenerin. Fils d’un chantre-mac¸on, Henry développe une sensibilite´ artistique et deviendra musicien du Roi en 1641. Il aura comme compagnon les plus grands musiciens de son temps a` l’instar de Pinel, Couperin, D’Anglebert, Le Moyne, Corbetta, Hurel… Le guitariste Bruno Helstroffer envisage ce qu’a pu être le parcours de cet homme qui passera grâce à son art d’une rive à l’autre, de la vieille tour délabrée au palais du Louvre. Concert burlesque ou the´âtre musical, un moment drôle, poignant, profond et léger.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 19:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris