SMILE LA SCALA PARIS Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Deux nominations aux Molières 2023 – Première pièce de théâtre entièrement en noir et blancComment Charlie est devenu Chaplin.C’est ce que raconte « Smile », pièce entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes en passant par les maquillages.Nous sommes en 1910 dans un bar de Londres.Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui déclarer sa flamme.Et ce rendez-vous pourrait bien changer sa vie…En utilisant des procédés de mise en scène tels que ralentis, accélérés, flashbacks et changements de points de vues, cette pièce va vous plonger dans l’univers du cinéma de Chaplin le temps d’une bulle de tendresse et de poésie.Deux nominations aux Molières 2023• Révélation masculine pour Alexandre Faitrouni• Meilleure création visuelle et SonoreDANS LES MEDIAS« Une candeur intemporelle » La Provence« Un poétique hommage à Charlie Chaplin » Vaucluse Matin« Bluffant » TV5 Monde« Smile ou comment grâce à la magie du spectacle vivant, Chaplin prend des couleurs. » Le Figaro« Un petit bijou dans lequel on retrouve la poésie, la tendresse mais aussi le comique de Charlot » Le ParisienDUREE 1h15DISTRIBUTIONDe Nicolas NebotMise en scène Nicolas NebotAvec Alexandre Faitrouni, Ophélie Lehmann, Tristan RobinMusique Dominique MatteiLumières Laurent BealCostumes Marie CredouMaquillage Zoé CattelanScénographie Nicolas NebotAssistant scénographe Mehdi Garrigues & Kevin Kerivel

Tarif : 15.00 – 39.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 21:00

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris Paris