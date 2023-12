Yé ! (L’EAU) par Circus Baobab LA SCALA PARIS Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Les acrobates et danseurs prodiges de Circus Baobab, venus de Conakry, enflamment les spectateurs de tous âges et la critique. Joyeuses fêtes !Ils sont 13, 13 acrobates et danseurs originaires de Conakry, en Guinée, 13 enfants de la rue formés aux arts de la scène par les meilleurs professionnels africains et français, 13 artistes de 18 à 30 ans qui ont été les grands finalistes de « La France a un incroyable talent » en décembre dernier. Leur nouveau spectacle, « Yé ! L’eau », est une épopée spectaculaire qui leur permet de faire la preuve de leur virtuosité et de nous raconter une histoire, une histoire forte au fil de l’eau, cette ressource aussi rare que précieuse dont la conquête est indispensable à la vie, à une vie meilleure. « Yé ! L’eau » dit la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à inventer. Et si les recoins d’un monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance ? Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent les corps de Circus Baobab.DANS LES MEDIAS« Circus Baobab, le réveil de la légende guinéenne » Le Monde« Des acrobaties spectaculaires » Sceneweb« Un spectacle hors norme que le public n’est pas près d’oublier ! D’excellents acrobates portés par des messages cruciaux. » Le Point« Le grand collectif guinéen revient avec cette nouvelle création pleine de punch et avec beaucoup de modernité ! Les treize jeunes artistes nous interrogent joyeusement sur des questions environnementales essentielles. » Télérama Sortir« Ce qu’on peut voir de mieux en ce moment dans la capitale! Une troupe bourrée de talent et d’énergie. » Toute la culturePRODUCTIONCircus Baobab et R’en CirqueSOUTIENSSoutiens en résidence : Le Cheptel Aleïkoum, Saint Agil ; Nickel Chrome, Martigues ; Le Pôle, Scène conventionnée, La Saison Cirque Méditerranée ; Centre Culturel Franco-GuinéenSoutien à la création : Cirque InextremisteCoproduction:Centre Culturel Franco-Guinéen avec l’aide de l’Institut Français et de l’Agence Française de Développement dans le cadre du programme Accès Culture; Le Palc, Pôle National du Cirque de Châlons-en-Champagne; Ville de Valbonne;Accueilliau Festival des 7 Collines 2021, St Etienne; L’Azimut –Antony/Chatenay-Malabry, Pole National Cirque en Ile-de- France; Archaos, Pôle National Cirque de MarseilleDISTRIBUTIONDirecteur artistique Kerfalla Bakala CamaraMetteur en cirque et compositeur Yann EcauvreIntervenant acrobatique Damien DrouinCompositeur Jeremy MancheChorégraphe Nedjma BenchaïbCostumière Solène CapmasCréation Lumière Clément BonninRégisseur Général Christophe LachèvreProducteur Richard DjoudiDiffusion et Production Camille Zunino, Temal productionsLa troupe de 13 Acrobates – Danseurs : Bangoura Hamidou, Bangoura Momo, Camara Amara Den Wock, Camara Bangaly, Camara Ibrahima Sory, Camara Moussa, Camara Sekou, Keita Aïcha, Sylla Bangaly, Sylla Fode Kaba, Sylla M’Mahawa, Youla Mamadouba, Camara Facinet

Tarif : 15.00 – 46.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75