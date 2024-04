La Savonnette Kernévelloise Rosporden, dimanche 19 mai 2024.

La Savonnette Kernévelloise Rosporden Finistère

Deuxième édition de notre course de caisses à savon !

Au programme

Restauration avec Food trucks et buvette dès 12h

Départ de la course de caisses à savons à 13h30 (deux sessions dans l’après midi)

Sur site, exposition de vieilles voitures de l’association Melgven auto rétro et trampolines pour enfants (activité payante pour le trampoline)

Bonne ambiance et rigolade garanties !

[Inscriptions pour les caisses directement via un formulaire disponible sur la page Facebook de l’évènement ] .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19 17:30:00

Complexe sportif de la Boissière

Rosporden 29140 Finistère Bretagne cdfkernevel@gmail.com

L’événement La Savonnette Kernévelloise Rosporden a été mis à jour le 2024-03-28 par OTC CCA