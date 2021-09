Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “La saveur des derniers mètres” (Philippe Rey) par Felwine Sarr Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Ce texte célèbre le voyage et son charme essentiel : la rencontre de l’inattendu. Felwine Sarr, invité l’an passé à Citéphilo pour son livre Afrotopia, y évoque les lieux qu’il découvre lors de ses pérégrinations, parmi lesquels ses déplacements pour la mission officielle sur la restitution du patrimoine africain dont il fut chargé en 2018, mais aussi les paysages intérieurs que ceux-ci dessinent en lui. Des endroits de son enfance au Sénégal jusqu’aux villes visitées – Kampala, Douala, Mexico, Mantoue, Lisbonne, Le Caire, Istanbul, Port-au-Prince, Cassis… –, l’auteur donne à voir, à sentir et à entendre le quotidien, ses angles morts et ses lignes de fuite (…). L’île de Niodior est la matrice, un point d’ancrage et de désancrage où Felwine Sarr revient périodiquement.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

