Découverte gratuite de L'art du Chi, méthode Stévanovitch, le 18 octobre à La Sauvetat- du -Dropt

Mardi 18 octobre, 15h30, 17h30 Sur place Réservation nécessaire par SMS au 06 33 79 67 27 ou par email : beatrice.aumonier@gmail.com, Gratuit beatrice.aumonier@gmail.com, 0699496727

2 séances découverte de l’ART du Chi 15h30-17h & 17h30-19h

L’ART DU CHI est un art énergétique corporel issu des « arts internes chinois », le Taï Ji Quan et le Qi Gong ainsi que de d’autres pratiques orientales. La Méthode a été créée dans les années 1980 par Vlady Stévanovitch.

Cette pratique est orientée vers le bien-être et la santé. Sa pratique assouplit les articulations, développe une respiration profonde, procure une détente musculaire et nerveuse tout en stimulant les fonctions vitales. Elle développe la force et la souplesse, la concentration et le calme intérieur et, corrige la posture. Elle prévient aussi les effets du stress.

Les cours d’une durée d’1h30 comportent un travail préparatoire au sol de détente / relaxation, automassages, recherche du Tantien (centre énergétique), écoute des perceptions de Chi…. Etc.

Tout le travail développé au sol est ensuite appliqué et mis au service de mouvements en posture debout : Qi Gong à travers les 11 exercices de santé et Tai chi Chuan à travers les 24 postures (Petite forme de Pékin) pour les débutants. Progressivement, les mouvements deviennent portés par l’énergie.

Il est important d’assurer son confort pour réaliser un travail de qualité et bénéficier de ses bienfaits ! Donc venir dans une tenue souple et confortable, avec un tapis de gym, de quoi se couvrir au sol (couverture ou veste), un petit banc ou tabouret ou encore un coussin d’assise. On peut pratiquer pieds nus en chaussettes ou en chaussons.

Pour plus d’informations sur l’Art du Chi, voir le site www.artduchi.com

Les ateliers sont proposés par Béatrice Aumônier qui pratique l’Art du Chi depuis 1999 et enseigne depuis 2006. Elle est diplômée de l’école Stévanovitch et titulaire d’un CQPals.

SALLE DU RESTAURANT LES FEES GOURMANDISES 34 avenue de Grammont 47800 A SAUVETAT DU DROPT 47800 La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

