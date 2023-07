Pour une rentrée en douceur, venez découvrir et pratiquer L’Art du Chi ( Taichi & Qi Gong, techniques énergétiques) Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt, 2 octobre 2023 15:30, La Sauvetat-du-Dropt.

Pour une rentrée en douceur, venez découvrir et pratiquer L’Art du Chi ( Taichi & Qi Gong, techniques énergétiques) Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt Lundi 2 octobre, 15h30, 18h00

Cours de L’Art du Chi (Tai Chi & Qi gong, techniques énergétiques) d’une durée d’1 h 30. Travail au sol et en posture debout orientés vers la recherche du bien-être. Lundi 2 octobre, 15h30, 18h00 1

L’Art du Chi, méthode Stévanovitch, est un art corporel énergétique orienté vers la recherche du bien-être et la préservation de sa santé.

Les cours d’une durée d’1h30 comportent des techniques de respiration, de relaxation, d’automassages (mains, visage, pieds) et de mobilisation de Chi (énergie vitale) pratiquées au sol en posture assise et allongée.

Cette première partie du cours permet de préparer le corps, en le libérant de ses tensions, aux exercices de Qi Gong (11 exercices de santé chinois) et à la forme de Tai Ji Quan (24 postures pour les débutants).

Dans notre style, la recherche est avant tout intérieure et donc sans intention martiale, ni pratique en compétition. Cette pratique est accessible à tous, et même indiquée aux non-sportifs pour la douceur de l’engagement corporel. Il n’est pas nécessaire d’avoir une condition physique exceptionnelle.Progressivement, la respiration se libère et la posture se redresse. La pratique de l’Art du Chi contribue à réguler le stress et à prévenir les troubles musculo-squelettiques.

Dès le premier cours, le pratiquant éprouve la réalité du Chi dans son corps et part à la recherche de son tantien, centre énergétique et de gravité du corps, véritable point d’appui qui permet de mobiliser le Chi et de le faire circuler

L’enseignante, Béatrice Aumônier suit une formation régulière à l’Art du Chi, depuis 1999 et enseigne cet art depuis 2006.

Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne