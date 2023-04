Repas Citrouille Salle des animations, 18 novembre 2023, La Sauvetat-du-Dropt.

L’association « Les Amis de la Sauveté » a à coeur de préserver le patrimoine culinaire d’antan en vous proposant des repas de saison tout au long de l’année. Venez apprécier ce repas citrouille cuisiné avec les recettes de leur grand-mère..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des animations

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association « Les Amis de la Sauveté » has at heart to preserve the culinary heritage of yesteryear by offering seasonal meals throughout the year. Come to appreciate this pumpkin meal cooked with the recipes of their grandmother.

La asociación « Les Amis de la Sauveté » se compromete a preservar el patrimonio culinario de antaño ofreciendo comidas de temporada durante todo el año. Ven a disfrutar de esta comida de calabaza cocinada con las recetas de su abuela.

Der Verein « Les Amis de la Sauveté » hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulinarische Erbe vergangener Zeiten zu bewahren, indem er Ihnen das ganze Jahr über saisonale Gerichte anbietet. Genießen Sie dieses Kürbisgericht, das nach den Rezepten ihrer Großmutter gekocht wurde.

Mise à jour le 2023-01-24 par OT du Pays de Lauzun