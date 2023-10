Stages de Raku La Sauvetat-du-Dropt, 24 octobre 2023, La Sauvetat-du-Dropt.

La Sauvetat-du-Dropt,Lot-et-Garonne

Durant les vacances, venez découvrir le plaisir de la création avec l’atelier Mes Mains en Liberté. Vous pourrez vous essayer à la technique du raku avec ce stage de 3 jours et 2 sessions possibles. Sur réservation avec choix du jour et de l’horaire..

2023-10-24 fin : 2023-11-01 . EUR.

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the vacations, come and discover the pleasure of creation with the Mes Mains en Liberté workshop. Try your hand at the raku technique with this 3-day workshop and 2 possible sessions. Reservations required, with choice of day and time.

Durante las vacaciones, venga a descubrir el placer de la creación con el taller Mes Mains en Liberté. Podrá probar la técnica del rakú con este curso de 3 días y 2 sesiones posibles. Reserve con antelación y elija el día y la hora.

Entdecken Sie während der Ferien die Freude am kreativen Gestalten mit dem Atelier Mes Mains en Liberté. Sie können sich in diesem dreitägigen Workshop mit zwei möglichen Terminen in der Raku-Technik versuchen. Auf Reservierung mit Wahl des Tages und der Uhrzeit.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Pays de Lauzun