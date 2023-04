Visite chevaleresque 14 Rue de l’Abbaye, 2 juillet 2023, La Sauve.

Voyagez dans le temps à l’abbaye de La Sauve-Majeure en compagnie du chevalier Enguerrant. Admirez sa cotte de mailles et son armement, typiques d’un chevalier du XIIe siècle..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 16:30:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Travel back in time to the abbey of La Sauve-Majeure in company of the knight Enguerrant. Admire his coat of mail and his armament, typical of a knight of the XIIth century.

Viaje en el tiempo hasta la abadía de La Sauve-Majeure en compañía del caballero Enguerrant. Admire su cota de malla y su armamento, típicos de un caballero del siglo XII.

Machen Sie in der Abtei La Sauve-Majeure eine Zeitreise in die Vergangenheit und begleiten Sie den Ritter Enguerrant. Bewundern Sie sein Kettenhemd und seine Bewaffnung, die typisch für einen Ritter aus dem 12.

