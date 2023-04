« Performance » : spectacle de Sohrâb Chitan 14 Rue de l’Abbaye, 4 juin 2023, La Sauve.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », l’abbaye de La Sauve-Majeure offre la première publique en Gironde d’un dialogue de toute beauté. Une création de Sohrâb Chitan..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 15:20:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the « Rendez-vous aux jardins », the abbey of La Sauve-Majeure offers the first public in Gironde of a beautiful dialogue. A creation of Sohrâb Chitan.

Con motivo del « Rendez-vous aux jardins », la Abadía de La Sauve-Majeure ofrece el estreno público en Gironda de un hermoso diálogo. Una creación de Sohrâb Chitan.

Anlässlich der « Rendez-vous aux jardins » bietet die Abtei von La Sauve-Majeure die öffentliche Premiere eines wunderschönen Dialogs in der Gironde. Eine Kreation von Sohrâb Chitan.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers