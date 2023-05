Stage plantes aromatiques et médicinales 67 Rue du Gestas, 2 juin 2023, La Sauve.

La MFR de l’Entre-deux-Mers organise un stage adapté aux particuliers qui souhaitent en apprendre plus sur les plantes et le jardin. Ce stage se déroulera en deux temps : 3 jours en juin pour connaître les plantes aromatiques et médicinales, préparer vos plans et calendrier, apprendre à entretenir, multiplier, récolter et sécher vos plantes. Puis, 2 jours en septembre pour apprendre à transformer ce que vous aurez récolté, pour créer des tisanes, baumes, cosmétiques naturels etc.

67 Rue du Gestas MFR de l’Entre-deux-Mers

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The MFR de l’Entre-deux-Mers is organizing a course adapted to individuals who wish to learn more about plants and gardening. This course will take place in two parts: 3 days in June to learn about aromatic and medicinal plants, prepare your plans and calendar, learn how to maintain, multiply, harvest and dry your plants. Then, 2 days in September to learn how to transform what you have harvested, to create herbal teas, balms, natural cosmetics etc.

El MFR de l’Entre-deux-Mers organiza un curso para particulares que deseen aprender más sobre las plantas y el huerto. Este curso se desarrollará en dos etapas: 3 días en junio para conocer las plantas aromáticas y medicinales, preparar sus planes y su calendario, aprender a mantener, multiplicar, cosechar y secar sus plantas. Después, 2 días en septiembre para aprender a transformar lo que has cosechado, a crear infusiones, bálsamos, cosméticos naturales, etc.

Die MFR de l’Entre-deux-Mers organisiert einen Kurs, der auf Privatpersonen zugeschnitten ist, die mehr über Pflanzen und den Garten lernen möchten. Dieser Kurs findet in zwei Phasen statt: 3 Tage im Juni, um die Aroma- und Heilpflanzen kennenzulernen, Ihre Pläne und Kalender vorzubereiten und zu lernen, wie Sie Ihre Pflanzen pflegen, vermehren, ernten und trocknen. Dann 2 Tage im September, um zu lernen, wie Sie das, was Sie geerntet haben, verarbeiten können, um Kräutertees, Balsam, Naturkosmetik usw. herzustellen.

