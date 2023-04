Promenade contée 14 Rue de l’Abbaye, 18 avril 2023, La Sauve.

Tous lovés dans un coussin pour en prendre plein la vue avec une découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure par la littérature jeunesse. Le tout suivi d’un memory géant..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 12:30:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All curled up in a cushion to take in the sights with a discovery of the abbey of La Sauve-Majeure by the youth literature. The whole followed by a giant memory.

Todos acurrucados en un cojín para disfrutar de las vistas con un descubrimiento de la abadía de La Sauve-Majeure a través de la literatura infantil. Todo ello seguido de un juego de memoria gigante.

Alle kuscheln sich in ein Kissen, um die Abtei von La Sauve-Majeure durch die Kinderliteratur zu entdecken. Anschließend gibt es ein riesiges Memory.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers