Visite découverte des Jardins du Domaine de La Sauvagine Terre et Passion® La Sauvagine Terre et Passion, 4 juin 2023, Nieurlet.

Le dimanche 4 juin 2023 – La journée de 10h00 à 17h00

La Sauvagine Terre et Passion® / Le Brouckailler à Nieurlet

L’Art de Cultiver son Jardin au Naturel !

Venez Vivre une Expérience dans un Lieu Unique !

Nous vous proposons une immersion totale afin d’offrir aux esprits la possibilité de s’ouvrir à un environnement propice à la découverte.

Le domaine est dédié à des cultures à la biodiversité riche, c’est un écrin pour des jardins pédagogiques innovants.

Accompagnés de Pascal, guide et enfant du marais vous naviguerez sur le Brouckailler sur les wateringues et watergangs (rivières) du marais Audomarois pour une arrivée sur une légre (langue de terre) à La Sauvagine Terre et Passion®.

Pascal vous contera lors du trajet l’histoire du plus grand potager de France encore habité en son cœur et possédant plus de 700 kilomètres de canaux.

Vous y découvrirez les jardins pédagogiques de La Sauvagine Terre et Passion® où est enseigné « L’Art de Cultiver son Jardin au Naturel ».

Visite guidée par Guy Boulnois son fondateur

Pique-nique composé de produits frais de saison et de notre région.

La Sauvagine Terre et Passion®, ses reconnaissances :

– Lauréat du concours TALENTS de la création d’entreprise en milieu rural,

– Trophée décerné par UNESCO pour la transmission des savoirs sur « L’Art de Cultiver son Jardin au Naturel »

– Reconnu Eco-Acteur en faveur du développement durable

– Lauréat au concours National des Jardins Potagers

– Baptême de la Rose La Sauvagine Terre et Passion Delflorobla®,

– Trophée Pro départemental du Nord pour son Investissement dans le développement local, son implication durable dans la vie du territoire, son caractère innovant de l’activité et sa prise en considération de l’impact environnemental.

Facebook : https://www.facebook.com/guyboulnois

Web : www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr

Capacité d’accueil : de 25 à 50 personnes, en famille, entre amis ou à la rencontre d’autres visiteurs.

Uniquement sur réservation !

Tarif de la journée tout compris 40€ TTC

Contactez-nous !

Tél : 03 21 11 56 47 / 06 23 43 13 12

Martine, Pascal et Guy.

La Sauvagine Terre et Passion 81B route de Saint Momelin 59143 Nieurlet Nieurlet 59143 Nord Hauts-de-France

La Sauvagine Terre et Passion est un centre de formation et d'ateliers dédié au jardin et au bien-être, situé au cœur du marais Audomarois. Accueil et départ au Brouckailler, 17 la Place 59143 Nieurlet GPS : 50.788085 / 2.281045.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

