« La Sauvage » – Sabrina Chézeau Parc du château du Verger., 26 juillet 2022, Châtellerault.

Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une jeune fille de 13 ans apporte la joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital où vivent sa Mémé et toute une bande de furieux déjantés. Elle puise sa force auprès d’une femme que les autres nomment « La Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur son vélo orange, à toute allure, la peur dans les entrailles et l’excitation pétillante au creux du ventre. Ce seul en scène est une véritable performance théâtrale où sont joués plus d’une quinzaine de personnages tous plus humains les uns que les autres. Un spectacle drôle, tendre et touchant qui questionne avec audace notre peur de la différence et de la folie. L’humour, l’émotion, le merveilleux, la poésie, la tendresse, la drôlerie, Sabrina Chézeau distille tout cela avec beaucoup de justesse. Tout public à partir de 10 ans. En cas d’intemperies, relpi salle du Verger.

4€, 6€, 8€

Festival ” Les Mardis au Verger” 19ème édition – Association Caus’ette

Parc du château du Verger. Avenue du Maréchal Leclerc 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



2022-07-26T21:00:00 2022-07-26T22:15:00