La Saussegnade Sausset-les-Pins, 8 janvier 2023, Sausset-les-Pins.

La Saussegnade

2023-01-08 10:30:00 10:30:00 – 2023-01-08 12:00:00 12:00:00

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône

« Traditionnel rendez-vous saussetois puisqu’il s’agira le dimanche de la quatorzième édition, cet événement organisé à l’initiative d’Elsa et Jean-Yves Raimond et l’association English Fun est chaque année une occasion de se souhaiter une bonne année dans des circonstances originales.

Bien évidemment il ne faut pas avoir peur de se jeter dans une eau qui ne dépasse au mieux pas les 15° mais le plaisir est décuplé par le vin chaud servi aux courageux baigneurs à la sortie de l’eau de la Plagette du Four à Chaux. »

Candidats au premier bain collectif de l’année à la plage du four à chaud.

+33 4 42 45 08 02

plage du four à chaud C D 49 Route de la Couronne Sausset-les-Pins

