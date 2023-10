Colo’Apprenante Halloween 6/11 ans La Saussaye Sours, 23 octobre 2023, Sours.

Colo’Apprenante Halloween 6/11 ans 23 – 27 octobre La Saussaye 517,00€

La Saussaye Sours Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laliguedelenseignement-28.fr/colo-apprenante-2023/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.37.84.02.84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.75.70.65.05 »}, {« type »: « email », « value »: « sejourseducatifs@ligue28.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00

Séjours Coloapprenante