Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Sainte-Anne La Saucelle, 16 septembre 2023, La Saucelle.

La Saucelle,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Sainte-Anne. Eglise romane du XII siècle, remaniée au XVIe siècle et au XVIIe siècle ; statues en bois et pierre, retable du XVIIe siècle..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free tour of the church of Sainte-Anne. 12th-century Romanesque church, redesigned in the 16th and 17th centuries; wood and stone statues, 17th-century altarpiece.

Visita libre de la iglesia de Sainte-Anne. Iglesia románica del siglo XII, modificada en los siglos XVI y XVII; estatuas de madera y piedra, retablo del siglo XVII.

Freie Besichtigung der Kirche Sainte-Anne. Romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, im 16. und 17. Jahrhundert umgebaut; Statuen aus Holz und Stein, Altarbild aus dem 17.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU PERCHE