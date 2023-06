Concert estival La Saucelle, 25 juin 2023, La Saucelle.

La Saucelle,Eure-et-Loir

C’est la 1ère réalisation culturelle entre Brezolles et La Saucelle, au travers de la musique. La municipalité de La Saucelle vous invite au concert estival de l’harmonie de Brezolles en l’église Sainte-Anne.

This is the 1st cultural achievement between Brezolles and La Saucelle, through music. The municipality of La Saucelle invites you to the Brezolles brass band’s summer concert in the church of Sainte-Anne

Se trata del 1er logro cultural entre Brezolles y La Saucelle, a través de la música. El municipio de La Saucelle le invita al concierto de verano de la banda de música de Brezolles en la iglesia de Sainte-Anne

Es ist die erste kulturelle Errungenschaft zwischen Brezolles und La Saucelle, die durch die Musik zustande kommt. Die Gemeinde La Saucelle lädt Sie zum Sommerkonzert der Harmonie von Brezolles in der Kirche Sainte-Anne ein

