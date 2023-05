Café – conférence / dans la résistance 2 Route des Hauts Étangs, 6 mai 2023, .

Le restaurant le Grand Claireau accueille le deuxième café-conférence de l’année mis en place par la municipalité de La Saucelle en collaboration avec l’Office de Tourisme. La résistance sera le thème qui sera abordé par Albert HUDE, qui présentera cette conférence..

2023-05-06

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Grand Claireau restaurant will host the second conference-café of the year organized by the municipality of La Saucelle in collaboration with the Tourist Office. The resistance will be the theme that will be addressed by Albert HUDE, who will present this conference.

El restaurante Grand Claireau acogerá la segunda conferencia-café del año organizada por el municipio de La Saucelle en colaboración con la Oficina de Turismo. El tema de la conferencia será la resistencia, y la presentará Albert HUDE.

Im Restaurant le Grand Claireau findet das zweite Vortragscafé des Jahres statt, das von der Gemeinde La Saucelle in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt ins Leben gerufen wurde. Der Widerstand wird das Thema sein, das Albert HUDE, der diesen Vortrag halten wird, erörtern wird.

