Concert de Musique Irlandaise La Sauce Bramaise Bram, samedi 10 février 2024.

Concert de Musique Irlandaise Rencontre de musiciens traditionnels en acoustique, autour d’un répertoire commun. Débutants, confirmés ou bien juste pour écouter, chanter, danser… et boire un verre ! Samedi 10 février, 19h00 La Sauce Bramaise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

La Sauce Bramaise Place du Foirail 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie https://lasaucebramaise.fr/ La Sauce Bramaise est une association créée en juin 2021, qui a pour but l’animation et la gouvernance d’un café-bar associatif à Bram appelé La Sauce !

C’est un lieu de culture et de partages en circuit court et un espace de co-travail.

Le café est un élément central dans une ville ou un village. Plus qu’un endroit où consommer une boisson, c’est un lieu d’échanges et de rencontres, un lieu de vie et de socialisation! Notre association souhaite donner jour à un lieu de vie simple et convivial qui sera géré de manière collective et à but non lucratif, sur le modèle des cafés associatifs. Il sera ouvert au public et les permanences seront assurées par les bénévoles de l’association. Nous y organiserons des événements culturels et socio-culturels conviviaux et festifs tels que des concerts, du spectacle vivant, des soirées thématiques, conférences, expositions, ateliers créatifs, etc. À bientôt !

Eva, Samia, Audrey, Alex, Charles, John et Lisa

concert musique irlandaise