LA SATURDAY KER GUINGUETTE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

LA SATURDAY KER GUINGUETTE La Bernerie-en-Retz, 7 mai 2022, La Bernerie-en-Retz. LA SATURDAY KER GUINGUETTE La Bernerie-en-Retz

2022-05-07 – 2022-05-07

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Quoi de mieux qu’une ancienne école pour réveiller les souvenirs d’antan et la musique du bord de mer si chère à la Bernerie-en-retz ? Aux beaux jours, Ker Bord De Mer posera ses valises dans l’ancienne école Jeanne d’Arc, sur le site de la Bernitude. Un concept vivant et régressif, de belles découvertes dans un esprit guinguette et bon enfant. N’hésitez pas et venez profiter des animations diversifiées de Ker Bord de Mer destinées aux petits comme aux grands : détente, musique, vins bio, DJ sets, expos, cantine, jeux, récré, concerts tous les samedis et grands espaces sont au rendez-vous ! Avril à juin : ouvert les jeudis de 18h à 23h et les vendredis, samedis et dimanches/jours fériés de 11h à 23h

Juillet à Septembre : 7 jours / 7 de 11h à 23h Quoi de mieux qu’une ancienne école pour réveiller les souvenirs d’antan et la musique du bord de mer si chère à la Bernerie-en-retz ? Aux beaux jours, Ker Bord De Mer posera ses valises dans l’ancienne école Jeanne d’Arc, sur le site de la Bernitude. Un concept vivant et régressif, de belles découvertes dans un esprit guinguette et bon enfant. N’hésitez pas et venez profiter des animations diversifiées de Ker Bord de Mer destinées aux petits comme aux grands : détente, musique, vins bio, DJ sets, expos, cantine, jeux, récré, concerts tous les samedis et grands espaces sont au rendez-vous ! Avril à juin : ouvert les jeudis de 18h à 23h et les vendredis, samedis et dimanches/jours fériés de 11h à 23h

Juillet à Septembre : 7 jours / 7 de 11h à 23h La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

LA SATURDAY KER GUINGUETTE La Bernerie-en-Retz 2022-05-07 was last modified: by LA SATURDAY KER GUINGUETTE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 7 mai 2022 La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique