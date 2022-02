La Saotrie de printemps Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 19 mars 2022, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle.

La Saotrie de printemps Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-03-19 13:30:00 – 2022-03-19 18:30:00

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor

La Saotrie de printemps est de retour à Dolo ! “Le maiz du galo ao Payz de Jugon”. Au programme :

– Un atelier gallo : le galo ao gout de revenez-y avec Marie-Brigitte Bertrand

– 4 ateliers de musique et chants orientés sur l’apprentissage et l’interprétation de répertoire de Haute-Bretagne.

– repas partagé : apportez des plats à manger ensemble, les assemblées offerent la godinette d’hiver et auront un service de boissons.

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

