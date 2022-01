La santé des musicien·nes en questions : solutions et conseils [visioconférence] EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La santé des musicien·nes en questions : solutions et conseils [visioconférence] EN LIGNE / EN VISIO, 2 février 2022, Nantes. 2022-02-02

Horaire : 18:30

Gratuit : oui En partenariat avec Musique et Danse, Trempo initie en 2022 un cycle de tables rondes en direction des artistes, pour débattre et anticiper des évolutions de la filière musicale. Avec Céline Soceanu (médecine généraliste), Jean-François Herraut (kinésithérapeute), Shkyd (artiste et fondateur du collectif CURA). Suite aux annonces gouvernementales du 27 décembre, cette première table ronde se tiendra en visioconférence. L’accès est libre et gratuit. RDV dès 18h30 sur ce lien. Soutenu par le Ministère de la Culture. EN LIGNE / EN VISIO adresse1} Nantes 44000

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/la-sante-des-musicien-nes-en-questions-solutions-et-conseils/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Adresse . Ville Nantes lieuville EN LIGNE / EN VISIO Nantes Departement Loire-Atlantique

EN LIGNE / EN VISIO Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La santé des musicien·nes en questions : solutions et conseils [visioconférence] EN LIGNE / EN VISIO 2022-02-02 was last modified: by La santé des musicien·nes en questions : solutions et conseils [visioconférence] EN LIGNE / EN VISIO EN LIGNE / EN VISIO 2 février 2022 EN LIGNE / EN VISIO Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique