Concert gospel église de bonneval, 23 juillet 2023, La Salvetat-sur-Agout.

INDIGO GOSPEL

Chorale gospel, jazz, soul, pop

Quoi de mieux qu’une prestation aux couleurs gospel pour valoriser notre église.

2023-07-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-23 . .

église de bonneval

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



INDIGO GOSPEL

Gospel, jazz, soul, pop choir

What could be better than a performance with gospel colors to enhance our church

INDIGO GOSPEL

Coro de gospel, jazz, soul y pop

Qué mejor que una actuación de color gospel para realzar nuestra iglesia

INDIGO GOSPEL

Gospel-, Jazz-, Soul- und Popchor

Was könnte unsere Kirche besser aufwerten als ein Auftritt in Gospelfarben?

Mise à jour le 2023-04-26 par ADT34