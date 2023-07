Art en l’air « Ici, ils sont les rois » – La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout, 17 juillet 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Exposition en plein air à Lacaune, Murat-sur-Vèbre et La Salvetat dans le cadre de Petites Villes de Demain.

Des photomontages avec les animaux et paysages du territoire avec un jeu de recherche pour gagner de bon d’achats dans les commerces locaux..

2023-07-17 fin : 2023-10-31 . .

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Open-air exhibition in Lacaune, Murat-sur-Vèbre and La Salvetat as part of Petites Villes de Demain.

Photomontages of local animals and landscapes, with a search game to win vouchers for local shops.

Exposición al aire libre en Lacaune, Murat-sur-Vèbre y La Salvetat en el marco de Petites Villes de Demain.

Fotomontajes de animales y paisajes locales, con un juego de búsqueda para ganar vales de compra en comercios locales.

Freiluftausstellung in Lacaune, Murat-sur-Vèbre und La Salvetat im Rahmen von Petites Villes de Demain (Kleine Städte von morgen).

Fotomontagen mit Tieren und Landschaften der Region mit einem Suchspiel, bei dem man Einkaufsgutscheine in lokalen Geschäften gewinnen kann.

