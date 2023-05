Bal des pompiers Salvetois Salle des fêtes, 10 juin 2023, La Salvetat-sur-Agout.

Venez retrouver vos pompiers Salvetois comme vous ne les avez jamais vues.

2023-06-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-10 02:00:00. .

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Come and meet your Salvet firefighters as you have never seen them before

Ven a conocer a tus bomberos de Salvet como nunca antes los habías visto

Treffen Sie Ihre Feuerwehrleute aus Salvador, wie Sie sie noch nie gesehen haben

Mise à jour le 2023-04-26 par ADT34