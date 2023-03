Projection film documentaire « BIGGER THAN US » La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault . 7 jeunes à travers la Terre se lèvent et agissent pour faire évoluer la justice environnementale, la sécurité alimentaire, les droits des femmes, l’accueil et l’éducation des réfugié(e)s, la liberté d’expression, le pouvoir de la jeunesse.

Un film qui bouscule et pousse à aller de l’avant. Projection du film documentaire de Flore Vasseur suivis d’un débat La Salvetat-sur-Agout

